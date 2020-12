Vriend Jeffrey Epstein in Frankrijk aangeklaagd voor verkrachting van meisjes

In Frankijk is een voormalig modellenscout en vriend van de overleden Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein aangeklaagd voor aanranding en verkrachting van minderjarigen.

Jean-Luc Brunel (74) kwam in september vorig jaar in beeld in het Franse onderzoek tegen de miljardair. Woensdag werd hij opgepakt op luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs. Hij stond op het punt een vliegtuig naar Senegal te nemen.

De aanvankelijke verdenking van mensensmokkel is tijdens het onderzoek komen te vervallen. Een vrouw die Epstein van misbruik van meisjes had beschuldigd, zei dat Brunel drie 12-jarige Franse meisjes als 'verjaardagscadeau' naar Epstein in de VS had gestuurd.

Het Franse Openbaar Ministerie zegt dat daar onvoldoende bewijs voor is, maar dat Brunel daarvoor alsnog kan worden aangeklaagd als er nieuwe informatie opduikt.

Drugs toegediend

In het Franse onderzoek tegen Epstein en mensen uit zijn omgeving hebben zich meerdere vrouwen als slachtoffer gemeld en verklaringen afgelegd.

Een van hen, een voormalig model, heeft gezegd dat Brunel haar heeft verkracht, nadat hij haar drugs had toegediend. Maar Brunel wijst alle beschuldigingen van de hand.

Zelfmoord

Epstein stierf vorig jaar in een gevangenis in New York. Het autopsierapport bevestigt dat hij zelfmoord had gepleegd. Hij zat gevangen in afwachting van een proces waarin hij van grootschalig misbruik van minderjarige meisjes werd beschuldigd.

In Amerikaanse rechtbankstukken staat dat Brunel in Frankrijk meisjes voor hem regelde. Hij zou hun contracten voor modellenwerk in het vooruitzicht hebben gesteld. Brunel had een modellenbureau met vestigingen in Parijs en New York.