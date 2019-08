Frankrijk start onderzoek naar Epstein

De Franse justitie is een verkennend onderzoek gestart naar Jeffrey Epstein. De hoofdaanklager in Parijs kijkt of de Amerikaanse zakenman mogelijk misdaden heeft gepleegd op Frans grondgebied en tegen Franse minderjarige meisjes.

De aanklager is zijn onderzoek gestart op basis van "elementen" die zijn kantoor heeft ontvangen en na overleg met Amerikaanse autoriteiten.

Epstein werd begin juli in de VS gearresteerd vanwege beschuldigingen van grootschalig misbruik van minderjarige meisjes. Hij was toen met zijn privéjet net geland vanuit Parijs, waar hij een luxe appartement bezat.

Enkele weken later pleegde Epstein zelfmoord in de gevangenis in New York waar hij in voorarrest zat.

Franse contacten

In Frankrijk werd al langer opgeroepen tot een onderzoek naar misdragingen van de zakenman. Hij zou voor zijn misbruiknetwerk gebruik hebben gemaakt van contacten in Frankrijk.

Een van de vrouwen die Epstein beschuldigden, Virginia Roberts Giuffre, zei bijvoorbeeld dat de multimiljonair voor zijn verjaardag een keer drie 12-jarige Franse meisjes liet overkomen naar de VS om hen vervolgens te misbruiken.

De Amerikaanse minister Barr van Justitie zei eerder al dat met de dood van Epstein de zaak niet afgesloten werd. Het vizier van de onderzoekers zou zich nu richten op mogelijke medeplichtigen.