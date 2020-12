Hack bij Microsoft en Amerikaans kernwapen-agentschap: wat is er aan de hand?

Deze week kwam een opmerkelijke hackaanval aan het licht: via softwareleverancier SolarWinds bleken onder meer Microsoft, het gerenommeerde beveiligingsbedrijf FireEye en Amerikaanse overheidsorganisaties getroffen. Daaronder was het Amerikaanse overheids-agentschap dat het Amerikaanse kernwapenarsenaal beheert.

Ook buiten de Verenigde Staten zijn organisaties getroffen, bijvoorbeeld in België en het Verenigd Koninkrijk. Het lijkt er echter op dat Amerikaanse instanties het belangrijkste doelwit waren.

Of ook Nederlandse instellingen zijn getroffen, is onbekend. Dat SolarWinds ook Nederlandse klanten heeft, staat vast, en het lijkt erop dat er ook Nederlandse klanten van het bedrijf daadwerkelijk het achterdeurtje hebben geïnstalleerd.

"Bij grotere klanten zagen we verdacht dataverkeer dat samenhangt met deze aanval", zegt Steven Dondorp van beveiligingsbedrijf Northwave. De kans is wat hem betreft dus aanwezig dat er ook Nederlandse bedrijven slachtoffer zijn geworden. "Maar dat zullen er waarschijnlijk niet veel zijn, het lijkt te gaan om een gerichte aanval."

Achterdeurtje

Het probleem is ontstaan in een softwarepakket dat populair is onder grote bedrijven en instellingen, het programma Orion van het bedrijf SolarWinds. Een achterdeurtje in de software bleek er bewust in geplaatst. Klanten die Orion gebruiken, konden daardoor via die software worden gekraakt.

Orion is software om grootschalige ICT-netwerken te beheren. Daarom wordt de software gebruikt door grote ondernemingen en overheden, en die zijn voor aanvallers nu juist een aantrekkelijk slachtoffer.

Als je een vergelijking met de fysieke wereld zou willen maken, dan is het niet alsof je als inbreker een koevoet gebruikt om een raam open te breken, maar alsof je in de ramenfabriek inbreekt om een kwetsbaarheid in te bouwen in alle ramen die het bedrijf produceert.

"Via het achterdeurtje kon een aanvaller bestanden op de systemen van slachtoffers plaatsen en uitvoeren", zegt Steven Dondorp van beveiligingsbedrijf Northwave. Daarmee zou een aanvaller verder in kunnen breken in het netwerk van een instelling of bedrijf.