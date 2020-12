Microsoft gehackt, link met hack Amerikaanse ministeries

Microsoft heeft kwaadaardige software gevonden die is gelinkt aan een grootschalige hack van ten minste twee Amerikaanse ministeries.

De techreus gebruikt software van het IT-bedrijf SolarWinds. Volgens een eveneens gehackt cyberbeveiligingsbedrijf hebben de hackers tussen maart en juni malware ingevoerd in een update van SolarWinds-software.

Een Microsoft-woordvoerder zegt dat de kwaadaardige software op het netwerk is gekomen, dat die verwijderd is en dat er geen aanwijzingen zijn dat vanaf hun systemen anderen zijn aangevallen. De hackers zouden op verschillende manieren binnen zijn gekomen. Het bedrijf onderzoekt wat er precies gebeurd is.

Boeten

Na de hack van de ministeries spraken betrokkenen van een zeer geavanceerde cyberinbraak, die eigenlijk alleen door een staat kan worden uitgevoerd. Volgens The Washington Post gaat het om Rusland. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de aantijging ongegrond.

Aankomend president Joe Biden zegt dat de mensen die achter de aanvallen op overheidsinstanties zitten, daarvoor zullen boeten. "Onze tegenstanders moeten weten dat ik als president niet werkeloos zal toekijken bij cyberaanvallen op onze natie."