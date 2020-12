Na acht jaar ontwikkelen zit gamebelofte Cyberpunk 2077 vol met fouten: wat ging er mis?

Om het spel op de markt te kunnen brengen, is er de afgelopen maanden flink overgewerkt. Werkweken van 80 uur waren naar verluidt de norm bij het bedrijf. "Dit gebeurt vaker bij games richting de releasedatum. Het is een van de grootste problemen in de game-industrie", zegt Maessen. Er is zelfs een term voor: crunchen. "Makers worden in de laatste maanden geacht over te werken. De druk is enorm. Er is veel aandacht voor, en gamestudio's beloven dit niet langer toe te laten, maar bij Cyberpunk gebeurde het nu tóch weer. Ondanks beloftes van CD Projekt Red dit niet te doen."

Het debacle rond Cyberpunk wordt nu gezien als voorbeeld van wat er momenteel misgaat in de game-industrie. Als zelfs een van de belangrijkste studio's ter wereld niet kan leveren, zijn de verwachtingen dan niet te hoog? Het blijkt steevast vrijwel onmogelijk om in korte tijd te blijven leveren wat er beloofd wordt. Een oplossing lijkt echter niet direct voorhanden.

Nog jaren

Jarenlang gaat de ontwikkeling van de grote blockbustergames al op deze manier. Bij kleinere spellen ging het al vaker mis, maar nooit bij een spel met deze torenhoge verwachtingen.

Volgens Maessen kan het nog een tijd duren voor Cyberpunk echt af is. "CD Projekt Red kan er bovenop komen. Maar dan moeten ze de komende jaren - zo lang gaat het echt wel duren - de schouders eronder zetten om dat te doen." Het is voor de studio de vraag of gamers en aandeelhouders daar nog een keer het geduld voor op kunnen brengen.