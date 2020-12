Afgang voor haperende game: PlayStation haalt Cyberpunk 2077 uit webshop

De afgang voor het computerspel Cyberpunk 2077 lijkt compleet: Sony verwijdert de game uit zijn PlayStation Store en gaat klanten hun geld terugbetalen. Het langverwachte en veel gedownloade spel bevat te veel fouten om goed te kunnen spelen.

In Cyberpunk 2077 moeten spelers in een dystopische stad als huurling criminele klusjes uitvoeren. Er is acht jaar aan het spel gewerkt en spelers waren al lekkergemaakt met prachtige screenshots. Zeker nu veel mensen wereldwijd binnen moeten blijven voor corona werd een recordafzet verwacht: alleen in de voorverkoop was het spel al 8 miljoen keer verkocht.

Al snel werden de hooggespannen verwachtingen vergald door vreemde bugs die in het spel waren geslopen. Karakters reageerden vreemd op acties van spelers, elementen uit het landschap bleven plakken, voertuigen gedroegen zich ongebruikelijk. "Het is eigenlijk nog te buggy om uit te brengen", concludeerde gamejournalist Jurian Ubachs.

Meest genant was misschien wel de neiging van karakters om soms met hun penis uit de broek te lopen.