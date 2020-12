Rutte over toeslagenaffaire: 'te vroeg' om over aftreden te praten

Premier Rutte vindt het nog te vroeg om na te denken over een mogelijk kabinetsaftreden vanwege het zeer harde rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire. "Ik wil nu nog geen conclusies trekken", benadrukte de premier op zijn wekelijkse persconferentie. "Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen."

Het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie constateert dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Rechters, ambtenaren, de Tweede Kamer en ministers kregen het ervan langs.

Schamen

In een eerste reactie sprak Rutte gisteren over een "heftig" en "fair" rapport en die woorden herhaalde hij vandaag op zijn persconferentie. "Het gaat om onschuldige mensen. We kunnen ons daar alleen maar voor schamen."

Rutte zei dat hij eerst met het kabinet het rapport goed wil lezen en zal bekijken wat in de toekomst beter moet om te voorkomen dat burgers komen vast te zitten door de regels van de overheid. Een deel van de ministersploeg zal daar volgende week over praten in het Catshuis.

De vraag over aftreden is nog niet in het kabinet besproken. "Ik sluit het niet uit, maar het is voor later", zei Rutte daarover. Hij wil naar eigen zeggen alles "stap voor stap" doen. Volgens hem moet eerst worden geregeld dat de getroffen ouders zo snel mogelijk geld krijgen vanwege het leed wat hun jarenlang is overkomen.

De premier weerspreekt dat hij te lichtzinnig reageert op het rapport. "Dat we het rapport gaan bestuderen wil niet zeggen dat we er maar even naar kijken. We gaan daar veel tijd voor nemen."

Srebrenica

Bij vernietigende rapporten in het verleden zijn vaker ministers of het gehele kabinet opgestapt. Het tweede kabinet-Kok viel in 2002 vanwege het NIOD-onderzoek dat harde conclusies trok over de Nederlandse rol bij de val van Srebrenica, toen duizenden moslims omkwamen. De ministers Donner en Dekker traden in 2006 af na een rapport over de verantwoordelijkheid van de overheid bij een brand in een cellencomplex op Schiphol.