Wetenschappers halen eeuwenoud dna van olifanten uit scheepswrak

Olifantenslagtanden die werden gevonden in een scheepswrak voor de kust van Namibië, geven wetenschappers meer inzicht in de schaal waarop de dieren de afgelopen eeuwen zijn gedood door stropers in Afrika.

Het gaat om zo'n honderd slagtanden van bijna 500 jaar oud, die door het koude water uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven. De onderzoekers konden daardoor het dna van de dieren analyseren, schrijven ze in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology.

Daaruit blijkt dat het ivoor afkomstig was van bosolifanten uit zeker zeventien verschillende kuddes. Van die kuddes zijn er tegenwoordig nog vier over.

Portugees handelsschip

Archeoloog Ashley Coutu, verbonden aan de Universiteit van Oxford, schrok van het verdwijnen van de kuddes, zegt ze tegen de BBC. "We willen nu de gaten in de tijdlijn vullen. Dus op welke momenten en hoe de ivoorhandel de meeste impact had", zegt ze.

De slagtanden werden samen met onder meer goud, zilver en koper gevonden in een wrak van een Portugees handelsschip. Het schip verging in 1533, toen het onderweg was naar India, en werd in 2008 gevonden door diamantenzoekers.

De afgelopen jaren gaat het door beschermingsprogramma's weer beter met olifanten in bepaalde delen op het Afrikaanse continent. Zo meldde Kenia dit jaar dat het aantal olifanten tussen 1989 en 2018 is verdubbeld. Ook in Namibië zou het aantal olifanten sinds 1995 spectaculair zijn gestegen: van destijds 7500 naar zo'n 24.000 vorig jaar, meldden de autoriteiten.