Utrecht betuigt spijt voor ontvangst Joden na WO II: 'Mijn familie was alles kwijt'

"Het is 70 tot 80 jaar later moeilijk om erover te oordelen", zegt Lonie Querido van de Liberaal Joodse Gemeente. "Zelf was ik er toen ook nog niet. We horen de verhalen nu uit tweede hand. Zo kort na de bezetting was het land verscheurd en de mensen waren onwetend. De informatie en de beelden waren ook nog niet zo beschikbaar als vandaag de dag."

Meer nog dan de financiële compensatie vindt Querido het daarom van belang dat Utrecht de pijn en het leed erkent dat deze inwoners van de stad is aangedaan. "Mijn eigen vader was een van hen. Hij kwam terug uit Auschwitz en werd niet geloofd. Uiteindelijk hield hij zijn mond er maar over."

De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan van het college om geld vrij te maken voor de Joodse gemeenschap. Het geld moet gaan naar instellingen die het Joodse leven in Utrecht versterken.