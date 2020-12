Ollongren bij Kamerverkiezingen lijstduwer D66

Minister Kajsa Ollongren wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen lijstduwer voor haar partij D66. In een gesprek met de Volkskrant zegt ze dat ze "zichtbaar betrokken" wil zijn bij het team van lijsttrekker Sigrid Kaag, maar ze gaat niet de Tweede Kamer in.

Volgens Ollongren zijn daar andere capaciteiten voor vereist dan die zij bezit. "Ik ben straks ambtenaar, wethouder en minister geweest, het bestuurlijke ligt mij meer." Ze vindt het lijstduwerschap "een mooie democratische traditie in Nederland".

Ollongren werd lange tijd ook als kandidaat-leider van D66 genoemd, maar in mei maakte ze bekend dat ze daarvan afziet. Ze was eerder vanwege ziekte maanden uit de running en volgens haar is het voor haar gezondheid beter als ze geen partijleider wordt.

Eerder ook al op lijst

Ollongren is minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier. In 2006 stond ze ook op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, op de vijfde plaats. Doordat D66 toen maar drie zetels haalde, viel ze buiten de boot.

De laatste tijd is ze als minister veel bezig met het in goede banen leiden van verkiezingen in coronatijd. Gisteren nam de Tweede Kamer haar wet aan, waarin diverse speciale maatregelen voor de Kamerverkiezingen staan.

De belangrijkste bepalingen zijn dat de verkiezingen over drie dagen worden uitgesmeerd en dat mensen van 70 jaar en ouder ook per post mogen stemmen. De Tweede Kamer riep het kabinet gisteren op ook te onderzoeken of stembureaus in de buitenlucht een mogelijkheid zijn.