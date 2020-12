Belgische staatssecretaris zet geheime vaccinprijzen online

De prijzen zijn vastgesteld in onderhandelingen met de Europese Commissie en gelden voor alle lidstaten die de vaccins afnemen. Het was al bekend dat de prijzen van de diverse vaccins flink uiteenlopen, maar de tweet geeft een nader inkijkje in de verschillen.

Het vaccin van AstraZeneca is met 1,78 euro per dosis het goedkoopst, maar dat zal voorlopig nog niet op de markt verschijnen. Van dat middel hebben de producenten vanaf het begin gezegd dat ze de prijs bewust laag wilden houden omdat ze een vaccin "voor de hele wereld" wilden ontwikkelen.

Ook aan de goedkope kant is het vaccin van Janssen (in de tabel: J&J), waarvoor bovendien geldt dat mensen er maar één dosis van hoeven te krijgen. Bij de andere vijf vaccins zijn twee doses nodig. Het middel van BioNTech/Pfizer, dat de EU mogelijk volgende week als eerste vaccin zal goedkeuren, is met 12 euro per dosis al fors duurder. Het vaccin van Moderna is met 18 dollar volgens de tabel het prijzigst.