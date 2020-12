Nauwelijks coronasteun voor startende ondernemers: 'Ik hou het nog drie maanden vol'

Hij denkt dat hij het nog een paar maanden volhoudt. "Er reizen minder mensen met de trein en met wat koffie en broodjes to go lukt het je niet. Starters hebben nog geen buffer kunnen opbouwen. Ik snap dat ondernemerschap risico nemen is, maar het is heel jammer dat het door invloeden van buitenaf komt."

Risico op fraude

Ook het kabinet zit met deze starters in zijn maag, maar zegt weinig voor hen te kunnen betekenen. "We hebben heel serieus gekeken naar wat we voor deze groep kunnen doen, maar als er geen omzet- of loongegevens zijn, is het heel moeilijk om subsidies ergens op te baseren", zegt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Daardoor ontstaat er een te groot risico op fraude en oneigenlijk gebruik."

Volgens Koolmees is het onmogelijk om voor elke ondernemer te kijken wat de omzet zou kunnen zijn geweest, omdat er te veel startende bedrijven zijn. "Ik begrijp dat dit nare verhalen zijn voor individuele ondernemers, maar het is te onuitvoerbaar. Dan moeten we ook gewoon nee zeggen."