Noodverordening in Heerlen om geëscaleerde burenruzie

De gemeente Heerlen heeft een noodverordening ingesteld. Aanleiding is de onrust die in de wijk Rennemig is ontstaan naar aanleiding van een uit de hand gelopen burenruzie.

Die vete speelt al tijden, maar sinds er berichten op sociale media over opdoken is de onrust in de wijk toegenomen. Burgemeester Wever noemde de kwestie vanmiddag in een persconferentie onacceptabel.

De noodverordening geldt voor de hele stad en is van kracht tot en met maandagochtend. Mensen die niets in Heerlen te zoeken hebben, kunnen worden tegengehouden. Ook mag de politie preventief fouilleren.

Syrisch gezin

De ruzie woedt tussen twee gezinnen, waaronder een gezin uit Syrië. Online staan filmpjes waarin onder meer te zien is dat een vuurwerkbom naar hun huis wordt gegooid. De beelden leidden gisteren tot zo veel woede op sociale media dat mensen uit heel Nederland zich geroepen voelden om ter plaatse verhaal te halen bij het andere gezin. Daar werden vannacht vernielingen aangericht en ook vanmiddag was het onrustig in de wijk.

Burgemeester Wever hekelde vanmiddag het eenzijdige beeld dat is ontstaan op sociale media. Op de persconferentie benadrukte hij dat beide gezinnen zich de afgelopen tijd schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, zoals vernieling en bedreiging.