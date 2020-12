Franse president Macron test positief op covid-19

De Franse president was afgelopen vrijdag nog in Brussel voor overleg met de andere EU-leiders. Daar werd onderling geen anderhalve meter afstand gehouden. Ook tijdens een eerdere ontmoeting in Parijs met de Portugese premier, werden handen geschud. De aanwezigen droegen daar wel een mondkapje. Hoewel de premier van Portugal geen klachten heeft, gaat hij wel in thuisisolatie.

De Spaanse premier Pedro Sanchez en Charles Michel de voorzitter van de Europese Raad gaan uit voorzorg ook in zelfisolatie. Zij hadden namelijk de afgelopen dagen nog met Macron gesproken. De Franse premier Jean Castex was daarbij ook aanwezig, maar zijn testuitslag was negatief.