Alle vakantievluchten geschrapt, minister wil verklaring dat reis noodzakelijk is

Reisorganisaties schrappen voorlopig alle vakantievluchten. TUI vliegt niet meer naar zowel zon- als sneeuwbestemmingen. Ook Corendon stopt met vliegvakanties. Dat is het gevolg van het negatieve reisadvies vanwege corona. En minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur komt met aanvullende maatregelen.

De laatste toeristenvluchten gingen naar de Canarische Eilanden en de Antillen. Voor Corendon was dat alleen Bonaire. Op deze bestemmingen werd tot nu toe nog wel gevlogen omdat ze code geel hadden, maar inmiddels heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ook deze plekken op code oranje gezet. Met code geel is het nog toegestaan er op vakantie te gaan, maar bij code oranje worden alle niet-noodzakelijke reizen afgeraden.

De afgelopen dagen stonden er nog lange rijen in de vertrekhallen op Schiphol. Dat was minister Van Nieuwenhuizen een doorn in het oog. Zij zei dat ze er "teleurgesteld en boos" over was.

Reizigersverklaring

In een brief aan de Kamer schrijft de minister dat ze de drukte op Schiphol onacceptabel vindt en dat ze aanvullende maatregelen heeft afgesproken met de luchtvaartsector om niet-noodzakelijke reizen te ontmoedigen. "Ik onderzoek in ieder geval of het mogelijk is om een verklaring in te voeren waarin reizigers aangeven of het een noodzakelijke reis betreft", schrijft de minister. Ze zal de Kamer er begin volgend jaar over informeren.

Schiphol-directeur Dick Benschop riep in Nieuwsuur ook op om alleen te vliegen als het echt niet anders kan. Hij raadt mensen af om nu met het vliegtuig op vakantie te gaan. De luchthaven treft maatregelen om de drukte in goede banen te leiden en te zorgen dat mensen er veilig kunnen zijn.

De reisorganisaties zien zich gedwongen alle vakantiereizen deze winter te annuleren. Wie al op zijn bestemming is, kan zijn vakantie afmaken, laat TUI weten. Vakantiegangers worden gewoon opgehaald.