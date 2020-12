Chinese sonde Chang'e 5 met maansteen terug op aarde

De Chinese ruimtesonde Chang'e 5 is weer terug op aarde. De capsule heeft op de maan stukjes steen en gruis opgehaald. Het is voor het eerst in 40 jaar dat er maansteen naar de aarde is gebracht. Het is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek.

De sonde landde met parachutes in Binnen-Mongolië in de noordelijke regio Siziwang, melden Chinese staatsmedia. Er stonden teams met voertuigen en helikopters klaar om het ruimtetoestel op te sporen in het donkere sneeuwlandschap.

Twee van de vier modules van de Chang'e 5 landden op 1 december op de maan. Ze hebben maanstof van de oppervlakte geschept en ze hebben zo'n twee meter diep in de bodem geboord en daar materiaal verzameld. In totaal hebben ze ongeveer 2 kilo maansteen en -gruis meegenomen.

Succesvolle missie

Het materiaal is in een verzegelde container gedaan. Die werd door een meegebracht voertuigje naar de module gebracht die was bedoeld voor de terugreis en teruggebracht naar de aarde.

Het succes van de missie is een doorbraak voor het groeiende, ambitieuze Chinese ruimteprogramma. Er staat ook een robotmissie naar Mars op het programma en er zijn plannen voor een permanent ruimtestation.