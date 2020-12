Ruim 4000 kilo cocaïne onderschept in Rotterdam, vier arrestaties

De douane heeft sinds zaterdag 4128 kilo cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. De drugs hebben een straatwaarde van in totaal 309 miljoen euro.

Zaterdag werden twee partijen onderschept. De eerste vangst bestond uit 208 kilo cocaïne, verstopt in een lege container. De zeehavenpolitie en douane hebben twee Rotterdammers van 19 en 22 jaar, een Amsterdammer van 28 en een 34-jarige man zonder vast adres opgepakt. Zij zitten in voorarrest, meldt Rijnmond.

Later op de dag stuitte de douane op een partij drugs in een container met bananen uit Ecuador. Het ging om 2371 kilo cocaïne. Maandag werd nog eens een kilo cocaïne gevonden in een lege container.

Gisteren was het opnieuw raak. Aan boord van een schip ontdekte de douane 42 kilo cocaïne in een container met bevroren bosbessen. Later werd nog eens 1506 kilo cocaïne gevonden in een container vol bananen. Alle drugs zijn vernietigd.

Vorige week donderdag en vrijdag vond de douane in totaal al 1000 kilo cocaïne in de haven van Rotterdam.