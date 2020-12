Ruim 1000 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

De douane heeft bij controles in de haven van Rotterdam 1064 kilo cocaïne onderschept. De drugs werden vandaag en gisteren aangetroffen en hebben omgerekend een waarde van 79 miljoen euro.

Gisteren werd de eerste lading cocaïne, 106 kilo in totaal, onderschept. De vangst zat verstopt in een container met potjes paprika uit Peru. Ook werden drie verdachten aangehouden. De douane en havenpolitie betrapten de drie mannen op het terrein van ECT Delta. De verdachten zijn 22, 24 en 32 jaar en komen uit Rotterdam, Bergambacht en Gouda. De container was op weg naar Duitsland.

Bij een controle vandaag werd nog eens 958 kilo harddrugs gevonden, verstopt tussen bananen. De container kwam uit Costa Rica en had als bestemming Bazel, in Zwitserland. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de ontvangers van de containers, twee bedrijven, waarschijnlijk niets met de smokkel te maken. De drugs zijn vernietigd, zegt justitie.

Eerdere smokkel

Begin deze maand werden elf mensen gearresteerd in verband met de grootschalige invoer van drugs via Rotterdam en Antwerpen. De politieactie maakte deel uit van een onderzoek dat sinds april liep. In die maand werd 4200 kilo cocaïne in de Antwerpse haven aangetroffen.

Vorig jaar werd in de haven van Rotterdam in totaal ruim 34.000 kilo drugs onderschept, waarvan ongeveer 33.700 kilo cocaïne.