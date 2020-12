Scholieren mogen dit schooljaar examen doen in twee keer vanwege corona

De regels voor het centraal examen op middelbare scholen worden vanwege corona versoepeld. Minister Slob van Onderwijs laat weten dat eindexamenkandidaten meer mogelijkheden krijgen om examen te doen. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn of in quarantaine zitten, kunnen ze het hele examen, of bepaalde vakken, doorschuiven naar een volgend tijdvak.

Ook mogen ze vakken doorschuiven naar een volgend blok om meer voorbereidingstijd te hebben. Slob wil scholieren een zo goed mogelijke uitgangspositie geven om hun diploma te halen. Uit onderzoek blijkt dat op sommige scholen de voorbereiding op het eindexamen door corona minder goed gaat dan normaal.

In overleg met de scholen en leerlingenorganisatie LAKS heeft Slob nu besloten dat er dit schooljaar geen twee, maar drie tijdvakken komen voor het centraal eindexamen. Normaal is het tweede tijdvak bedoeld voor herexamens, maar dat kan nu gebruikt worden als alternatief. Het derde tijdvak, dat op 6 juli 2021 begint, is voor de laatste herkansingen.

Normering aangepast

Ook tijdens de lockdown mogen eindexamenleerlingen gewoon naar school, bepaalde het kabinet afgelopen maandag. Maar waarschijnlijk heeft de pandemie toch invloed op hun voorbereiding. Daarom zal dit jaar een andere normering gehanteerd worden. Docenten wordt gevraagd bij het nakijken een inschatting te maken van hoe moeilijk het examen is.

Slob houdt de komende tijd de vinger aan de pols. Als na de voorjaarsvakantie blijkt dat het nog steeds slecht gaat met de coronacrisis, dan gaat hij opnieuw met de scholen en het LAKS om de tafel om te kijken of de maatregelen voldoende zijn.