Team beëdiging Biden: kom niet naar Washington voor inauguratie, kijk thuis

Het team rond de beëdiging van Joe Biden vraagt Amerikanen om de inauguratie van de nieuwe president thuis te volgen zodat de veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus kunnen worden nageleefd.

De inauguratie op 20 januari gaat wel door. Biden en zijn vicepresident Kamala Harris worden zoals altijd buiten beëdigd. Normaal zijn daar grote mensenmassa's bij aanwezig, maar dat wordt dit jaar dus anders. Amerikanen wordt gevraagd thuis te blijven, er komt een aangepaste optocht en er zijn online festiviteiten "die het land samenbrengen".

"De 59ste inauguratie zal een historisch en boeiend evenement worden dat de kracht en diversiteit van ons land laat zien - en iedere Amerikaan kan daar thuis van genieten", zegt het inauguratiecommittee op Twitter.

McConnell erkent winst

Gisteren bevestigde het kiescollege de uitkomst van de presidentiele verkiezingen: Joe Biden heeft gewonnen. Iets wat Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, aan het einde van de dag nog niet erkende.

Maar vandaag heeft hij Biden toch gefeliciteerd. "Velen van ons hoopten op een andere uitkomst", zei hij. "Maar ons politieke stelsel functioneert zo dat het duidelijk is wie er wordt beëdigd op 20 januari. Het kiescollege heeft gesproken."

President Trump beweert nog steeds dat er fraude is gepleegd bij de verkiezingen. Zijn team spande hierover meer dan vijftig rechtszaken aan, maar in alle gevallen vingen de Republikeinen bot bij de rechter, voornamelijk door een gebrek aan geloofwaardig bewijs. Het is nog niet bekend of Trump aanwezig zal zijn bij de inauguratie.