Niet-essentiële winkel mag open als die ten minste 30 procent essentiële artikelen verkocht

Door de nieuwe lockdown die sinds vanochtend van kracht is mogen alleen essentiële winkels open. Dat zijn winkels die producten verkopen die gelden als eerste levensbehoefte, zoals eten, drinken en medicijnen. De overheid heeft een lijst gepubliceerd van winkels die open mogen.

"Er blijft heel veel onduidelijk onder winkeliers", zegt Jan Meerman, directeur van winkeliersbranchevereniging INretail. "Wanneer ben je essentieel en wanneer niet?"

Op basis waarvan wordt bepaald of een winkel essentieel is?

In een Kamerbrief zegt het kabinet dat in principe de hoofdactiviteit van een winkel bepaalt of die open mag. Desgevraagd voegt het ministerie van Economische Zaken daaraan toe dat meer dan 70 procent van de omzet gehaald moet worden uit essentiële producten of diensten. "Dan mag het hele filiaal open blijven", aldus het ministerie.

Wat als je essentiële én niet-essentiële spullen verkoopt?

Sommige winkels verkopen bijvoorbeeld eten (essentieel) en kleding (niet-essentieel). Een bekend voorbeeld is de HEMA, die - hoewel warenhuizen als niet-essentieel zijn bestempeld - toch de deuren opende.

Omroep Brabrant meldt dat de politie ingreep bij een HEMA-filiaal in Schijndel, toen duidelijk werd dat klanten ook lingerie en kantoorartikelen kochten. Na overleg mocht de winkel alleen nog baby-spullen, drogisterij-artikelen en etenswaren verkopen.

Het kabinet geeft de HEMA gelijk, tenminste als minimaal 30 procent van de omzet van een winkel uit essentiële producten of diensten bestaat: "Bevat uw winkelfiliaal een (of meerdere) afdeling(en) gericht op de uitzonderingsgronden en wordt daarmee minstens 30% van de omzet verdiend? Dan mag dat deel van de winkel open blijven."

HEMA mag dus open, maar mag dan wel alleen essentiële spullen verkopen, als die voorheen zeker 30 procent van de omzet uitmaakten.

Toch wacht concurrent Action nog met openen totdat er meer duidelijkheid is vanuit de overheid. Een woordvoerder wijst erop dat er veel levensmiddelen in de schappen liggen: "Dat is meer dan de helft, denk bijvoorbeeld aan hondenbrokken, toiletpapier, frisdrank en shampoos."

Mag een essentiële winkel ook niet-essentiële dingen verkopen?

Ja, volgens de Kamerbrief van het kabinet mag dat. "In de regel is bepalend waar de betreffende plaats in hoofdzaak op is gericht: als dat de levensmiddelenbranche is, zoals een supermarkt of slager, dan valt een dergelijke winkel onder de uitzondering en kan deze geopend zijn. Dat laat onverlet dat in die supermarkt mogelijk ook in beperkte mate non-foodartikelen worden verkocht."

Er mogen dus in beperkte mate ook niet-essentiële producten verkocht worden. Maar hoeveel dat 'in beperkte mate' dan precies is, daar laat het kabinet zich niet over uit. Het kabinet zegt er wel bij dat het assortiment aan niet-essentiële producten niet plotseling mag worden uitgebreid.

Drogisterijketen Kruidvat liet al weten ook niet-drogisterijspullen te blijven verkopen: "Wij zijn hoofdzakelijk een drogisterij, dus wij mogen open", aldus een woordvoerder. "Ook niet-essentiële zaken als make-up en cadeau-artikelen mogen wij blijven verkopen."

Kort gezegd komt het er dus op neer dat een niet-essentiële winkel wel open mag om alleen maar essentiële producten of diensten te verkopen, als die minstens 30 procent van de omzet uitmaakten voor de lockdown inging. En een essentiële winkel mag dus meer, namelijk ook niet-essentiële dingen verkopen, zij het in beperkte mate.

Mogen winkels afhaalsystemen aanbieden, vergelijkbaar met de horeca?

Nee, niet allemaal. Naast de horeca mogen alleen doe-het-zelfzaken een afhaalmogelijkheid aanbieden. Het zogeheten 'click-and-collect'-systeem waardoor mensen online kunnen bestellen en het aan de deur van een winkel kunnen ophalen, is niet toegestaan.

Volgens de overheid omdat de maatregelen bedoeld zijn om de contactmomenten en het aantal bewegingen van mensen te beperken. Ook langs de winkel gaan om spullen te retourneren is de komende weken niet mogelijk.