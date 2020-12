Hoe een telefoontje van Van Dissel alles veranderde

Premier Rutte had ervoor gewaarschuwd: als de besmettingscijfers niet omlaag zouden gaan, zou het kabinet strengere maatregelen afkondigen. Nog geen week later is de harde lockdown in Nederland een feit. Een telefoontje van Jaap van Dissel bracht de bal aan het rollen.

Terug naar een week geleden. Dinsdag om 19.00 uur betreden premier Rutte en minister De Jonge het perszaaltje in het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een nieuwe persconferentie. Hun boodschap is een sombere. Een gehoopte versoepeling van de coronamaatregelen rond Kerst zit er vanwege stijgende besmettingscijfers niet in, zegt Rutte.

"De realiteit van vandaag is dat we op een tweesprong staan. Óf we zorgen er samen voor door ons gedrag dat de cijfers toch weer de goede kant op gaan. (...) Óf de cijfers blijven stijgen. En dan sluit ik zelfs niet uit dat we voor de Kerst bij u terug moeten komen met strengere maatregelen."

De besmettingscijfers laten dan al dagen een stijgende lijn zien. Tot 1 december schommelde het aantal positieve tests per dag tussen 4000 en 6000. De dag voor de persconferentie was dat opgelopen tot ruim 7100, tot zorg van het kabinet.