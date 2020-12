P.C. Hooftprijs naar dichter Alfred Schaffer

De P.C. Hooftprijs gaat komend jaar naar de dichter Alfred Schaffer. Volgens de jury van de prijs, een van de meest prestigieuze van het Nederlandse taalgebied, nodigt Schaffers "spitsvondige en dubbelzinnige" poëzie uit tot eindeloos herlezen. Hij krijgt een bedrag van 60.000 euro.

Schaffer is 47 jaar en daarmee een van de jongste bekroonde dichters in de geschiedenis van de P.C. Hooftprijs. Hij debuteerde in 2000 met de bundel Zijn opkomst in de voorstad en publiceerde sindsdien nog negen bundels. Dit jaar verscheen zijn bundel Wie was ik. Voor zijn werk kreeg hij onder meer de Awater Poëzieprijs, de Jan Campert-prijs en de Paul Snoek Poëzieprijs.

De jury noemt Schaffer een dichter die zonder met modes mee te waaien midden in deze tijd staat. "Zijn oeuvre onderscheidt zich door een sprankelende veelstemmigheid waarin je je steeds weer verliest."

Zuid-Afrika

Schaffer schrijft tevens poëziekritieken in De Groene Amsterdammer en is als lector verbonden aan de Stellenbosch University in Zuid-Afrika, waar hij woont.

Het land is van grote invloed op zijn werk, schrijft de jury. "Schaffers poëzie is nooit los te zien van de context van Zuid-Afrika, het land waar hij sinds 1996 met een onderbreking van enkele jaren woonachtig is. In zijn gedichten resoneert de verhouding tussen wit en zwart regelmatig, ook vanwege de persoonlijke achtergrond van de dichter, die een Arubaanse moeder heeft."

De prijsuitreiking wordt georganiseerd door het Literatuurmuseum en vindt plaats in mei. Hoe die er precies uit gaat zien, is vanwege de coronapandemie nog niet duidelijk.

De P.C. Hooftprijs is een oeuvreprijs die jaarlijks afwisselend wordt uitgereikt aan een Nederlandse schrijver van verhalend proza, beschouwend proza en poëzie. Dit jaar was poëzie aan de beurt. Vorig jaar ging de prijs naar Maxim Februari, voor zijn beschouwend proza.