Alarmerende boodschappen OMT en Van Dissel, kort voor lockdownbesluit

Van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding bij het RIVM, schotelde via een powerpointpresentatie het kabinet zondag in het Catshuis een soortgelijk somber beeld voor.

Hij waarschuwde dat de doelen voor bijvoorbeeld het aantal IC- en ziekenhuisopnames "uit beeld" waren als er geen extra maatregelen ingesteld zouden worden.

Ook legde Van Dissel uit dat de toename van het aantal positieve tests niet meer te verklaren was door het nieuwe testbeleid. Het percentage positieve tests daalde namelijk niet sinds mensen zonder klachten getest kunnen worden. Dat is sinds begin deze maand mogelijk bij een melding via het GGD-onderzoek naar contacten van besmette personen of via de corona-app.