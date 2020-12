Jouw vragen beantwoord in 'Coronavirus: feiten en fabels', volg het hier

Vanaf 20.30 uur zendt de NOS een nieuwe editie uit van Het coronavirus: feiten en fabels. Daarin gaat het over jouw vragen over het coronavirus en de maatregelen. Te gast is onder anderen minister De Jonge van Volksgezondheid. Voor medische vragen zitten epidemioloog Patricia Bruijning en immunoloog Marjolein van Egmond klaar in de studio.

Je kunt je vragen insturen via coronavragen@nos.nl of via de sociale mediakanalen van de NOS: Facebook, Twitter en Instagram. Gebruik daarbij de hashtag #coronavragen. Presentatoren Winfried Baijens en Saïda Maggé leggen jullie vragen dan live voor aan de gasten.

Je kunt de uitzending vanaf 20.30 uur live bekijken via deze kanalen: