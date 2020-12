Wekdienst 13/12: Deal or no-deal tussen EU en VK • Catshuisoverleg over corona

Goedemorgen! Vandaag is de zelfopgelegde deadline van het VK en de EU om te beslissen of verder praten over een handelsakkoord nog zin heeft. En het kabinet overlegt in het Catshuis over strengere coronamaatregelen.

De dag start grijs met wolkenvelden en nevel maar in de loop van de middag kan de zon vanuit het zuiden soms doorbreken. De temperatuur loopt daarbij op naar 7 of 8 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt met regen. Komende week blijft het zacht en wisselvallig.