Boze Trump-aanhangers demonstreren opnieuw tegen verkiezingsuitslag

In Washington zijn aanhangers van president Trump opnieuw de straat opgegaan om tegen de verkiezingsuitslag te demonstreren. Duizenden mensen verzamelden zich op de National Mall, het politieke centrum van Washington.

Ze droegen vlaggen met teksten als: "We zullen niet zwichten" en "Stop de diefstal". Ook werden er speeches gehouden door complotdenker Alex Jones en de voormalige nationale veiligheidsadviseur, Michael Flynn.

Proud Boys

Onder de aanwezigen waren ook leden van Proud Boys, een rechtsextremistische organisatie. Ze liepen met helmen en kogelvrije vesten door het centrum.

Volgens The Washington Post zochten de Proud Boys-leden aan het begin van de avond de confrontatie op met tegenstanders van Trump. Er zou over en weer getrokken en geduwd zijn. De politie greep toen in. Daarbij zijn zeker zes mensen aangehouden, waarna de rust terugkeerde.

President Trump vloog met zijn helikopter over de groep demonstranten. Zijn aanhangers reageerden met luid gejuich, is op een video te zien die de president op Twitter plaatste.

De afgelopen weken hebben Trump-aanhangers vaker gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. Toen was het aantal demonstranten veel hoger, melden Amerikaanse media.