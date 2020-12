'Doorgeschoten overheidsbeleid leidt tot vervuiling in plastic afval'

Eind november verscheen een onderzoek in opdracht van het Afvalfonds en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin staat dat sturen op restafval averechts werkt. Ook in veel andere rapporten kwam dit de afgelopen jaren al naar voren. Veel afvalverwerkers zijn eveneens kritisch op het beleid.

Want door de 100 kilo-doelstelling van de overheid zijn steeds meer gemeenten begonnen met nieuwe manieren van inzameling om het restafval te beperken. Ze maken het hun inwoners zo moeilijk mogelijk. Zo halen gemeenten de grijze bakken of zakken bijvoorbeeld nog maar eens per acht weken op. In andere gemeenten moeten mensen ze zelf wegbrengen. Ook moet inwoners steeds vaker betalen voor hun restafval.

De gemeente Bunschoten ging in 2017 'om'. Burgers moeten hun restafval wegbrengen én er voor betalen, 1,62 per grijze zak. "Het doel was om de hoeveelheid restafval naar beneden te brengen", zegt wethouder van Financiën Rick Beukers.

Boete op goed gedrag

Eén op de vijf huishoudens brengt sinds die nieuwe regel geen enkele zak restafval weg. "Dat betekent dat mensen er helemaal geen zin in hebben op deze manier", concludeert Beukers. En dat is logisch, vindt hij. "Eigenlijk is er sprake van een boete op goed gedrag. Want juist de mensen die goed hun afval scheiden en het restafval keurig wegbrengen, worden belast."

De vraag is waar het afval van deze huishoudens gebleven is. Volgens de gemeente is het zwerfafval flink toegenomen sinds 2017. En het plastic afval blijkt steeds meer vervuild. "We zien dat 30 procent van het plastic wordt afgekeurd, dat is best fors. Dat wordt dan als restafval verbrand", aldus de wethouder.

Dat betekent dus niet alleen dat al dat plastic voor niets gescheiden is ingezameld en niet kan worden gerecycled. Het leidt ook tot hoge kosten voor gemeente. Die draait op voor de verbrandingskosten. Daarnaast loopt ze vergoedingen mis van het Afvalfonds. "Die kosten moet uiteindelijk toch worden doorberekend aan de inwoners", zegt Beukers.