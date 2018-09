Lopen met restafval leidt tot minder afval, maar vaak smeriger plastic

Veel gemeenten zijn enthousiast. Het resultaat is verbluffend, merkte wethouder Mart van der Poel van de gemeente Heusden. "We zijn blij verrast. In 2016 hadden we nog gemiddeld 154 kilogram restafval per huishouden, dit jaar komen we waarschijnlijk uit op 55 kilo."

Daarmee voldoet de gemeente Heusden ruimschoots aan de landelijke doelstelling om de hoeveelheid restafval de komende jaren terug te dringen naar 100 kilogram per huishouden. Tegelijkertijd zamelt de gemeente steeds meer recyclebaar plastic in.

Volgens afvalexperts brengt 'omgekeerd inzamelen' ook een groot risico met zich mee. In het plastic dat op deze manier wordt ingezameld wordt meer vervuiling aangetroffen dan normaal het geval is, concludeert directeur Yvonne Leenaars van Eureco Onderzoek. Het bedrijf is gespecialiseerd in het analyseren van afvalstromen. Mensen die moeten lopen met hun restafval, lijken eerder geneigd om hun restafval bij het plastic te doen in hun eigen container.

"De gemeenten met omgekeerd inzamelen die wij hebben onderzocht zamelen meer plastic in, maar vaak van mindere kwaliteit", stelt Leenaars. Gemiddeld bestond 36 procent van het ingezamelde plastic uit ander afval. Bij andere gemeenten in de steekproef was dat ongeveer 20 procent.

Doorzichtige zak

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt een soortgelijke trend. Dat de vervuiling iets groter is ligt volgens Rijkswaterstaat vooral aan het gebruik van een container voor het PMD-afval. In de meeste gemeenten waar aan omgekeerd inzamelen wordt gedaan is de grijze container na de invoering gebleven, maar mag daar nu alleen nog maar PMD-afval in. Gemeenten waar ze een doorzichtige zak gebruikten voor plastic verpakkingen, scoren volgens Rijkswaterstaat een stuk beter.