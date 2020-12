Ook blokkades distributiecentra supermarkten in Heerenveen, Raalte

Boeren hebben vandaag op meerdere plekken in het land distributiecentra van supermarkten geblokkeerd. Vanavond zijn er onder meer acties in Heerenveen, Raalte en Breda. Vanochtend stonden er al trekkers in Veghel en Woerden, bij de distributiecentra van Jumbo.

In Heerenveen zijn enkele tientallen boeren met trekkers op het distributiecentrum van de Lidl af gekomen. In Raalte gaat het om de bevoorradingslocatie van de Jumbo. Volgens RTV Oost gaat het naar schatting om tachtig trekkers. Een woordvoerder van de supermarktketen zegt dat de actie voorlopig geen problemen veroorzaakt voor de bevoorrading van de winkels.

Welke organisaties er achter de acties zitten, is onduidelijk. De boeren zeggen dat ze vaak geen eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Ze willen dat er een speciaal keurmerk komt voor landbouwproducten waar dat wel voor geldt.