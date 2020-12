Terugkeer loting bij populaire studies, beter voor diversiteit

Studenten kunnen straks weer via loting een plek krijgen voor een populaire studie. Voor de studies met een beperkt aantal plaatsen, numerus-fixusopleidingen genoemd, kunnen nu alleen studenten worden toegelaten met een hoge cijferlijst en een goede motivatiebrief.

In de praktijk blijkt deze in 2017 ingevoerde selectie niet eerlijk uit te pakken. Aankomende studenten kunnen de hulp inroepen van commerciële organisaties die hen door deze toelatingsprocedure heen helpen. Laatbloeiers, studenten met een migratie-achtergrond of met minder geld vallen daardoor af. Uit onderzoek blijkt ook dat numerus-fixusopleidingen op hogescholen en universiteiten minder divers zijn.

Niet eerlijk

De Tweede Kamer en minister Van Engelshoven vinden dit niet eerlijk en daarom komt de loting weer terug, heeft de ministerraad vandaag besloten. Wanneer dat gebeurt is nog onduidelijk: de wet moet worden veranderd en dan door het parlement worden goedgekeurd.

De minister gaat niet zelf bepalen voor welke populaire studies geloot kan worden. De hogescholen en universiteiten mogen zelf beslissen of ze terugkeren naar deze aanpak of niet.