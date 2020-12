Leraar Weesper basisschool krijgt celstraf wegens ontucht

Een 64-jarige leraar uit Naarden is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, vanwege ontucht met leerlingen op een basisschool in Weesp. De man mag niet meer in Weesp komen en niet meer voor de klas staan. Ook moet hij schadevergoeding betalen aan de ouders van de slachtoffers.

De leraar ging drie jaar geleden lesgeven in Weesp. Daar maakte hij zich tussen augustus en november 2019 schuldig aan misbruik bij zeven van zijn leerlingen die destijds tussen de 8 en 10 jaar oud waren.

Betasting

De man ging volgens de rechtbank steeds op dezelfde manier te werk. Als de slachtoffers bij hem kwamen voor uitleg van een opdracht, betastte hij ze. Sommige slachtoffers moesten ook aan zijn geslachtsdeel zitten. Dit gebeurde aan zijn bureau, terwijl de rest van de klas aan het werk was.

De man spreekt de beschuldigingen tegen. Zijn advocaat claimt dat de slachtoffers elkaar beïnvloed hebben bij hun verklaringen. Een deskundige noemde dat echter onwaarschijnlijk. De kinderen hebben onafhankelijk van elkaar verklaringen afgelegd. Daarbij had geen van de ouders een motief om de leraar vals te beschuldigen.

Grote schade

"Als leerkracht had de verdachte een vertrouwenspositie en moest hij zorgen dat zijn klaslokaal een plek was waar leerlingen veilig konden zijn. Door zijn handelen heeft de verdachte ernstig misbruik gemaakt van deze positie", oordeelt de rechtbank. De rechter rekent hem zwaar aan dat hij met zijn handelen grote schade heeft aangebracht bij de slachtoffers en hun families.