Disney pakt uit met Star Wars- en Marvel-series, maar verhoogt prijs videodienst

Walt Disney gaat veel meer Marvel- en Star Wars-series produceren en uitbrengen op zijn streamingplatform Disney+. De komende jaren zullen er zowel van de Marvel-reeks als van de Star Wars-reeks tien verschillende nieuwe series uitkomen.

Zo worden er twee spin-offs gemaakt van de hitserie The Mandalorian en er komt een nieuwe serie die Andor heet, over een piloot die voor de rebellen vecht. Ook ligt er nog een serie op de plank over de iconische jedimeester Obi-Wan Kenobi. Disney heeft bekendgemaakt dat Hayden Christensen opnieuw in de huid kruipt van slechterik Darth Vader.

Het Amerikaanse bedrijf presenteerde vannacht zijn plannen voor de komende jaren aan beleggers. Om meer abonnees te trekken en te behouden wil Disney iedere week nieuwe films of series aanbieden. Er zouden jaarlijks meer dan honderd nieuwe titels op het platform te zien moeten zijn. Wel wordt de prijs van een maandabonnement binnenkort 2 euro hoger.

Nieuwe Indiana Jones

Verder is de eerste Star Wars-film sinds het einde van de Skywalker-saga onthuld. Rogue Squadron wordt geregisseerd door Patty Jenkins, die eerder verantwoordelijk was voor superheldenfilm Wonder Woman. De nieuwe Star Wars-film speelt zich af in een "toekomstig tijdperk van het sterrenstelsel" en moet voor de Kerst van 2023 verschijnen.

Een nieuwe Indiana Jones-film, de vijfde in de reeks, is ook aangekondigd. Harrison Ford zal op 78-jarige leeftijd voor de laatste keer de rol van de avontuurlijke archeoloog spelen. De film staat op de planning voor juli 2022. Ford was in 2008 voor het laatst te zien als Indiana Jones, in The Kingdom of the Crystal Skull.