Akkoord over begroting op top Europese Unie

De Europese regeringsleiders hebben een akkoord bereikt over de begroting voor de komende jaren. Ook het coronaherstelfonds van 750 miljard euro is goedgekeurd.

Polen en Hongarije lagen lange tijd dwars en spraken zelfs hun veto uit, omdat ze volgens de nieuwe afspraken in de toekomst gestraft zouden kunnen worden, als ze zich niet aan de regels van de rechtsstaat zouden houden. Maar ze staakten hun verzet nadat iedereen akkoord ging met een compromisvoorstel van Duitsland.

Volgens dat voorstel gaan de nieuwe regels pas in als het Europees Hof zich erover heeft uitgesproken. Polen en Hongarije denken dat de afspraken in strijd zijn met het Europees verdrag. De andere regeringsleiders vinden het goed dat wordt afgewacht wat de Europese rechters van de bezwaren vinden.

Grondig advies

Wel is afgesproken dat als het Europees Hof de regels goedkeurt, ze met terugwerkende kracht kunnen worden toegepast.

Premier Rutte twijfelde voor het begin van de vergadering nog. Hij wilde eerst grondig advies van de juristen in Brussel. Ook wilde hij dat het Europees Parlement zou instemmen met de afspraken. Aan die voorwaarden lijkt nu te zijn voldaan, want ook Rutte heeft ingestemd met de afspraken.

Vanochtend had de premier drie vragen die moesten worden beantwoord. Zo wilde hij dat het Europees Parlement met de nieuwe afspraken zou instemmen. Volgens ingewijden heeft de voorzitter van het Parlement, die bij de vergadering van de regeringsleiders aanwezig was, laten weten dat een meerderheid van zijn parlement met het compromis kan leven.

Ook aan de tweede voorwaarde van Rutte, dat de juridische diensten van Brussel hun goedkeuring konden geven aan de afspraken, is voldaan. Morgen komt de juridische dienst met een aparte verklaring waarin staat dat het compromis waterdicht is.

En de derde voorwaarde, namelijk dat er geen sprake is van uitstel, is vervuld. Er komt weliswaar een procedure bij het Europees Hof, waarin Polen en Hongarije vragen of de nieuwe afspraken niet in strijd zijn met het Europees verdrag, maar ondertussen treden de maatregelen wel alvast in werking. Ze worden, met terugwerkende kracht, toegepast als de rechters een uitspraak hebben gedaan.

Zowel de voorzitter van de Europese Raad, de Belg Michel, als de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen, lieten via sociale media weten opgelucht te zijn. "En nu verder aan het werk", aldus Von der Leyen.