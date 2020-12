Amnesty: oorlogsmisdaden gepleegd in Nagorno-Karabach

Azerbeidzjan vierde de overwinning donderdag met een grote militaire parade in de hoofdstad Bakoe. Daar was ook de Turkse president Erdogan bij aanwezig. Turkije is een belangrijke bondgenoot van Azerbeidzjan en steunde het land met materieel en troepen.

Bij de parade werden ook Turkse gevechtsdrones getoond, die een belangrijke rol zouden hebben gespeeld bij het militaire succes van Azerbeidzjan. Erdogan sprak van een "dag van overwinning en trots voor de Turkse wereld".