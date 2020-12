GGD gaat in januari prikken en heeft daar honderden mensen voor nodig

De GGD is door de regering gevraagd om volgende maand al klaar te staan voor het vaccineren tegen het coronavirus. De organisatie hield tot nu toe rekening pas in augustus te hoeven starten, maar moet nu veel eerder dan verwacht aan de slag met vinden van honderden werknemers.

Minister De Jonge van Volksgezondheid maakte gisteren bekend dat de GGD's in januari de eerste prikken gaan zetten met de hulp van bedrijfsartsen en werknemers van arbodiensten en zorginstellingen.

Als alles meezit komen er in de loop van volgende maand tenminste 500.000 dosis voor 250.000 inentingen beschikbaar. Die vaccins zijn in eerste bestemd voor personeelsleden van verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten en de thuiszorg.

Volgens de minister zijn de GGD's inmiddels intern personeel aan het werven voor het vaccineren, maar hij wilde niet zeggen hoeveel mensen er uiteindelijk nodig zijn. "Die puzzel wordt nog gelegd", zei hij.

200 prikkers nodig

Sjaak de Gouw, GGD-directeur publieke gezondheid van de regio Hollands Midden, kan de puzzel al wel maken. Hij zegt tegen de NOS er vanuit te gaan dat één werknemer 20 prikken per uur, of 120 prikken per dag kan zetten. In het meest efficiënte scenario zijn er dan zo'n 200 werknemers nodig om 250.000 mensen twee keer te prikken in zes weken tijd.

De Gouw denkt het vinden van dit aantal werknemers geen probleem is. "Bij de GGD's werken heel veel mensen die kunnen prikken. Alleen in mijn eigen regio heb ik al 200 mensen die het kunnen". Het is onduidelijk wat die werknemers nu nog doen.

Als je rekensom doortrekt betekent het dat het proces met drie keer zoveel werknemers ook in vier weken kan, in plaats van in zes weken. Met 600 werknemers wordt de groep van een kwart miljoen zorgmedewerkers dan in één week ingeënt. Na drie weken moet het proces nog nog een keer worden herhaald.

Ten koste van testen

In het debat gisteren zei minister De Jonge dat het extra GGD-personeel dat nodig is voor het vaccineren in januari mogelijk "tijdelijk" ten koste gaat van de testcapaciteit. De opmerking leidde tot zorgen bij de oppositie.

Op Twitter ontkent de GGD dat er minder getest kan worden als het vaccineren van start gaat. De GGD noemt het vinden van voldoende personeel voor het prikken "waarschijnlijk geen probleem". Een opleiding om te kunnen inentingen kost volgens de organisatie maar twee dagen.

Het zorgpersoneel moet de prikken straks gaan halen op 30 plekken die verspreid zijn door Nederland. De priklocaties vallen onder het beheer van de GGD en komen met name bij bestaande coronatestlocaties. Volgens minister De Jonge staat ook Defensie klaar om eventueel te assisteren.

Uitdagingen

De inentingscampagne van januari is klein vergeleken met de massavaccinatie die later gaat starten. De GGD krijgt dan de taak op 6,5 miljoen mensen tussen de 18 en 60 jaar zonder medische indicatie te vaccineren. Waarschijnlijk zijn er duizenden werknemers nodig om die prikken te zetten.

Bedrijfsartsen, arbodiensten en de GGD benadrukken dat ze vooralsnog niet verwachten dat het vinden van voldoende personeel voor het vaccineren een probleem gaat vormen. Grotere uitdagingen zien zijn op het terrein van het registreren wie er gevaccineerd is en de vaccinatiebereidheid.