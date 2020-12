YouTube gaat video's over fraude bij Amerikaanse verkiezingen verwijderen

YouTube gaat video's verwijderen die kijkers misleiden over de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het gaat om beelden die suggereren dat er fraude is gepleegd of dat er fouten zijn gemaakt die de uitslag hebben beïnvloed.

Zo mag een video waarin wordt beweerd dat presidentskandidaat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen vanwege softwareproblemen of telfouten vanaf vandaag niet meer worden geüpload.

Het videoplatform hoopt hiermee het bereik van misleidende video's te beperken en "schadelijke inhoud" te verwijderen. Eerder geplaatste video's over fraude bij de verkiezingen worden niet verwijderd.

YouTube heeft niet bekendgemaakt waarom het platform dergelijke video's in de maand na de verkiezingen wel toestond. Het bedrijf zegt dat de beslissing volgt op de zogenoemde 'safe harbor': de datum waarop alle eventuele problemen rondom de verkiezing, zoals hertellingen, afgerond hadden moeten zijn.

'Te laat'

"Het is een interessante extra stap, die nodig was", zegt techredacteur Nando Kasteleijn. "Maar critici zullen zeggen dat de beslissing te laat komt. Video's van Trump die heeft gewonnen, gaan namelijk al sinds begin november rond."

De beslissing heeft mogelijk grote invloed op rechtse YouTubekanalen en ook Trump zelf, schrijft CNN-journalist en techexpert Brian Fung op Twitter. "Het gaat een terugslag veroorzaken. Daar zal kritiek op komen vanuit conservatieve media", zegt Kasteleijn.

Rigide

Hoe rigide YouTube zal zijn in het verwijderen van kanalen en video's is afwachten, stelt Kasteleijn. De videodienst zegt dat er sinds september al 8000 kanalen en misleidende verkiezingsvideo's zijn verwijderd. Ruim 77 procent van die video's zouden zijn weggehaald voordat ze honderd keer waren bekeken.

Afgelopen oktober kondigde de techgigant nieuwe regels aan tegen de verspreiding van complottheorieën die oproepen tot geweld, zoals QAnon. Dat had ook in Nederland concrete gevolgen. Zo werd bijvoorbeeld het kanaal van rapper Lange Frans verwijderd.