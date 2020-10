'Actie YouTube tegen Lange Frans niet onverwacht, maar verkeerde keuze'

Tegelijkertijd is hij kritisch over de keuze van YouTube in dit geval. "Ik denk dat het doorschiet, een heel kanaal verwijderen. Zeker vanuit het oogpunt van vrijheid van meningsuiting, je snoert hiermee iemand de mond."

Kulk wijst er wel op dat je akkoord gaat met de voorwaarden en regels als je een account aanmaakt bij YouTube of een andere platform.

Wat hem betreft moet de maatschappij zich afvragen of dit de juiste weg is. "Zijn het gewoon bedrijven, of is het meer dan dat? Zijn het geen nieuwe publieke pleinen? En vinden we het dan een goed idee dat bedrijven in de gebruiksvoorwaarden de regels bepalen?"

De platforms zijn de afgelopen jaren onder druk gezet om meer te doen tegen ongewenste uitingen. Daar hebben ze dus gehoor aan gegeven, maar dat doen ze ook weer op hun eigen manier, met eigen regels, die vaak wereldwijd gelden.

In deze video legt Nieuwsuur verder uit waarom Facebook en YouTube bepaalde samenzweringstheorieën van de platforms zijn gaan verwijderen: