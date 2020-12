Europese Commissie wil miljoenen laadpalen in Europa

In de Europese Unie moeten de komende jaren drie miljoen laadpalen komen. Eurocommissaris Frans Timmermans heeft daarvoor plannen gepresenteerd. In Nederland staan nu bijna 60.000 palen waar elektrische auto's kunnen opladen. Vorig jaar waren dat er 37.000.

Ons land is daarmee koploper in Europa. In Duitsland zijn er in totaal 43.000 palen, vooral rond de grote steden. Dat is net zoveel als in Frankrijk, terwijl Slovenië er 530 heeft. Volgens Timmermans is een forse toename van het aantal laadpalen nodig om de klimaatdoelen (klimaatneutraal in 2050) te halen.

De Europese Commissie kiest daarbij niet alleen voor de elektrische auto. Timmermans zegt dat hij in gesprekken met de automobielindustrie laat weten dat hij voor auto's is die niks uitstoten, dat kan in principe ook een auto met een traditionele verbrandingsmotor zijn.

In 2030 moeten in ieder geval in de Europese Unie dertig miljoen auto's rondrijden die geen uitlaatgassen meer uitstoten. In 2018 waren er volgens een rapport van adviesbureau PWC 263 miljoen auto's op de Europese wegen te vinden.

Nachttreinen

In plannen zegt de Europese Commissie dat ook steden meer klimaatneutraal moeten worden. Timmermans wil dat over tien jaar ten minste honderd steden in Europa klimaatneutraal zijn.

En de Commissie gaat de strijd met de luchtvaart aan. Om te beginnen moeten er veel meer goederen via het spoor worden vervoerd. De komende jaren moet dat verdubbelen en ook het aantal hoge snelheidslijnen moet fors toenemen.

Vandaag werd bekend dat volgend jaar weer nachttreinen door Europa gaan rijden. Zo komt er een verbinding tussen Amsterdam en Zürich en ook van Wenen naar Parijs. Ook de trein tussen Brussel en Berlijn gaat weer rijden.

De doelstelling is dat alle reizen onder de 500 kilometer hoe dan ook klimaatneutraal worden. De Europese Commissie hoopt op een soort groene kerosine voor vliegtuigen, die nauwelijks tot uitstoot leidt, en wil verder alle luchthavens klimaatneutraal maken. Ook moeten er meer fietspaden komen, zodat de fiets een aantrekkelijk alternatief wordt voor de auto als het gaat om woon- werkverkeer.

Extra schulden

Timmermans zegt in een toelichting op de plannen dat hij haast heeft. "Als we de komende jaren deze veranderingen niet ingang zetten dan halen we nooit de klimaatneutraliteit over dertig jaar. En dan hebben we nu heel veel extra schulden gemaakt en kan je die schulden niet terugbetalen."

"Terwijl als we nu omschakelen, onze economie moderniseren, er een circulaire economie van maken, onze samenleving schoon maken, ons bevrijden van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, dan staat er straks een economie die makkelijk alles wat we nu aan schulden maken, kan terugbetalen."