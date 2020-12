Invloed coronacrisis goed terug te zien in zoekopdrachten online

De coronacrisis heeft grote invloed op ons online gedrag, blijkt onder meer uit cijfers van Google en Marktplaats. 'Coronavirus' en 'RIVM' waren de meest ingevoerde zoekopdrachten op Google, zo staat in het overzicht Year in Search 2020. Daarna volgden onder meer 'Amerikaanse verkiezingen' en 'Kobe Bryant', de basketballegende die omkwam bij een helikoptercrash.

Google noemt het in een persbericht geen verrassing dat het coronavirus dit jaar in Nederland de lijst aanvoert. De lijst geeft een inzicht in wat Nederland en de rest van de wereld het afgelopen jaar heeft beziggehouden.

Kokkerellen

Ook wereldwijd is 'coronavirus' de trending zoekopdracht op Google. Nederlanders stelden verder vragen over het maken van mondkapjes, de sluiting van scholen, het hamsteren van wc-papier en de lockdownregels. Recepten van ijskoffie en pannenkoeken werden vaker dan ooit opgezocht, een aanwijzing dat we onze tijd voor een groot deel in de keuken doorbrachten.

Met Year in Search zet Google zoekopdrachten op een rij die veel vaker zijn gebruikt dan voorheen. Het gaat dus niet om de populairste zoekopdrachten.

Puzzelen en kamperen

Handelssite Marktplaats zag vanaf de eerste lockdown tot nu een toename van 9 miljoen advertenties ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook werd er bijna 21 miljoen keer een zoekopdracht geplaatst voor gratis items; een flinke stijging ten opzichte van de 8,5 miljoen vorig jaar.

De spullen die mensen hoopten te vinden waren dit jaar anders dan voorgaande jaren. Veel mensen zochten naar meubels en kantoorinrichting om thuis te kunnen werken. In de zomer werd overwegend gezocht naar buitenspeelgoed, boten en kampeerproducten. In de herfstvakantie waren vooral game consoles, puzzels en spelletjes in trek, omdat gezinnen zich thuis moesten vermaken.