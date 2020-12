Er zijn geen nertsen meer in Nederland, meldt minister Schouten van Landbouw. De laatste vier bedrijven waar de dieren nog waren, zijn nu ook leeg.

Vorige week beloofde Schouten al dat er deze week geen nertsen meer in kooien zouden zitten. Ons land telde 140 nertsenfokkerijen.

Omdat er veel corona-uitbraken waren op nertsenfokkerijen werd eerder dit jaar al besloten dat er zo snel mogelijk een einde moest komen aan de pelsdierhouderij in Nederland. Het verbod zou eigenlijk in 2024 ingaan, maar vanwege de volksgezondheidsriscio's werd dat vervroegd.

'Vergaarbak voor besmettingen'

Bedrijven mochten nog wel dit seizoen afmaken. Oppositiepartijen drongen aan op een snellere ruiming, maar nu zijn dus alle bedrijven al ver voor het eind van het seizoen leeg, meldt Schouten.

Voor de fokkers werd eerder een overbruggingsvergoeding tot 2024 afgesproken.

Reden voor totale ruiming was dat de angst is dat het virus onder nertsen blijft bestaan, ook als er straks -voor mensen- een vaccin is gevonden.

Wetenschappers waarschuwden de Tweede Kamer voor de zomer dat dieren een vergaarbak voor coronabesmettingen worden. In een hoorzitting noemden ze de rol van dieren in de pandemie op dat moment nog "onbelangrijk" maar benadrukten ze dat "voorkomen moet worden dat ze een reservoir vormen".