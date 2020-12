Kabinet: gaat niet goed, mogelijk nog meer maatregelen voor de kerst

Rutte zegt dat "de realiteit van vandaag is dat we op tweesprong staan: of we zorgen dat de cijfers goede kant opgaan, of de cijfers blijven stijgen en dan sluiten we extra maatregelen niet uit".

Dat betekent dat we de feestdagen definitief in kleine kring vieren. Het kabinet houdt dus vast aan maximaal drie thuisbezoekers per dag, maar dat zou dus ook nog kunnen veranderen als de cijfers niet verbeteren.

Het lag al in de verwachting dat het kabinet vanavond geen versoepelingen zou aankondigen. De besmettingscijfers bleven de afgelopen dagen oplopen.

Kijk hier wat Rutte zei over het toenemend aantal besmettingen.