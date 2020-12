Scholen gewoon open na kerstvakantie

Rond de feestdagen gaan de scholen zoals elk jaar gewoon twee weken dicht, en niet langer. Het kabinet overwoog om de scholen aansluitend op de kerstvakantie een week langer dicht te houden, maar volgens bronnen in Den Haag wordt daarvan afgezien.

Door sommige adviseurs werd een langere vakantie als een optie gezien in de strijd tegen corona. Ze kwamen met dat idee omdat de herfstvakantie een gunstig effect gehad leek te hebben op het aantal besmettingen, dat na die vakantie daalde.

Maar de kerstvakantie is meer dan de herfstvakantie een sociale tijd met veel familiebezoeken, denkt het kabinet. Zeker nu het aantal mensen dat tegelijk Kerst kan vieren beperkt wordt, voelen bewindslieden weinig voor een extra week waarin de familiebezoeken 'uitgesmeerd' zouden kunnen worden.

Verder is het zo goed als uitgesloten dat er voor Kerst nog versoepelingen komen. Op een persconferentie morgen zal het kabinet precies uit de doeken doen wat de komende weken wel en niet kan, maar Haagse bronnen zeggen dat het kabinet de besmettingscijfers te ernstig vindt om maatregelen te verruimen.

'Cijfers zijn ernstig'

Het enige dat nog ter tafel ligt, is het aantal thuis gasten dat mensen kunnen ontvangen met Kerst en Oud en Nieuw. Besproken wordt of dat eenmalig - en dan alleen met de feestdagen zelf - omhoog zou kunnen. Maar de kans dat dat er echt van komt is klein.

Na overleg met de betrokken ministers en adviseurs van het kabinet gisteren in het Catshuis kwamen bewindslieden vanmorgen opnieuw bijeen voor het zogeheten torentjesoverleg, Na afloop zei een sombere minister Grapperhaus dat de besmettingscijfers er slecht uitzien.

Het is vandaag de zesde achtereenvolgende dag dat het aantal nieuwe besmettingen stijgt. Bij het RIVM werden tot 10.00 uur 7134 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld.

Kijk hier hoe minister Grapperhaus zijn zorgen uitte: