Zeven mannen opgepakt voor overvallen op BN'ers

De politie heeft zeven verdachten opgepakt voor de inbraken bij en overvallen op diverse bekende Nederlanders, onder wie influencer Nikkie de Jager en voetbalanalist René van der Gijp. De Jager, beter bekend als NikkieTutorials, werd in augustus overvallen en onder schot gehouden in haar landhuis in Uden.

Van der Gijp werd in april met hamers bedreigd bij zijn huis in Dordrecht. Ook waren er inbraken en overvallen in Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht en Mijnsheerenland.

De zeven mannen zijn tussen de 19 en 24 jaar en zijn vanochtend van hun bed gelicht in Rotterdam en Ridderkerk. Bij huiszoekingen zijn onder meer een auto, dure horloges en sieraden, designerkleding en -tassen en munitie in beslag genomen.

Het onderzoek naar de overvallen begon een paar maanden geleden, toen rechercheurs een patroon zagen in de werkwijze van de daders en waar ze op uit waren. De politie sluit niet uit dat er nog andere overvallen en inbraken aan de verdachten worden gekoppeld,