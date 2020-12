'V-Day' in Verenigd Koninkrijk: Britten begonnen met prikken tegen corona

In ongeveer zeventig ziekenhuiscentra verspreid over het land krijgen de eerste Britten een prik met het Pfizer/BioNTech-vaccin, dat vorige week werd goedgekeurd. De dag is omgedoopt tot V-Day, een verwijzing naar twee belangrijke dagen in de Tweede Wereldoorlog: D-Day en VE-Day, respectievelijk het begin van de bevrijding van Europa en de Duitse capitulatie.

"Ik denk dat de kans groot is dat we zullen terugkijken op vandaag als het beslissende keerpunt in de strijd tegen het coronavirus", zei de baas van het Engelse zorgstelsel NHS.

Ouderen en zorgmedewerkers eerst

De Britten kunnen de eerste week 800.000 vaccins uitdelen. Dat is genoeg voor 400.000 mensen, omdat iedereen na drie weken een tweede prik moet krijgen.

De eersten die ervoor in aanmerking komen zijn 80-plussers die in het ziekenhuis liggen of al een afspraak met een arts hadden staan. Ook medewerkers in de ouderenzorg en eerstelijnshulpverleners kunnen een inenting krijgen. In totaal hebben de Britten 40 miljoen doses van het Pfizer-vaccin besteld.

Vorige maand meldde Pfizer dat het vaccin in 95 procent van de gevallen effectief is. Het vaccin is een van de zes die door de Europese Unie zijn gereserveerd. Het Europees medicijnagentschap EMA is ook begonnen met de beoordeling van het vaccin. Dat proces zal in het beste scenario nog deze maand zijn afgerond.

Het Nederlandse kabinet hoopt in de eerste week van januari te kunnen beginnen met vaccineren.