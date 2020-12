Scholen open na kerstvakantie; opluchting én gemengde gevoelens bij directeuren

"Onze school heeft drie locaties, en op elke vestiging ontwikkelt het virus zich verschillend. Op een daarvan hanteren we bijvoorbeeld een half-half lesrooster, waarbij steeds de helft van de leerlingen op school is en de andere helft de les vanuit huis volgt. Maar op mijn eigen locatie is daar tot nu toe helemaal geen aanleiding voor geweest. We zetten zo'n week liever in op een moment waarop wij het nodig vinden."

Corbeij hoopt dat scholen ook in het nieuwe jaar de ruimte krijgen om zelfstandig te beslissen tot sluiting als de besmettingen oplopen. "Als een soort een time-out." Als ze dat bij het Huygens Lyceum moeten doen, zijn ze goed voorbereid. "We streamen sowieso alle lessen als er leerlingen afwezig zijn, en alle collega's hebben laptops."

'Elke lesweek is er een'

Juul Boekholt, directeur van de Nijeborg in Leek, haalde opgelucht adem toen ze hoorde dat de scholen gewoon weer opengaan na de kerstvakantie. "Wij zien echt niet de toegevoegde waarde. We zitten in een regio met heel weinig besmettingen, een landelijke maatregel zou geen recht doen aan alle regionale verschillen."