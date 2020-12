Wereldwijd meerdere 'monolieten' gevonden: goede marketing, aliens of kunst?

In de Verenigde Staten, Roemenië en nu ook in Friesland: monolieten duiken de afgelopen weken overal ter wereld op. Ze zijn meters hoog, gemaakt van metaal en vooral mysterieus. Er gaan meerdere verklaringen rond voor het opduiken van de zuilen: ze zijn een marketingstunt, neergezet door aliens, het is kunst of het is een verwijzing naar de tientallen jaren oude film 2001: A Space Odessey. Welke klopt?

De zuilen worden in internationale media monolieten genoemd, maar dat zijn ze niet, zegt petroloog Wim van Westrenen. "Een monoliet is namelijk een stuk steen dat door de natuur is gevormd. En dat is dit niet."

Specifieker gaat het dus om metalen zuilen. De eerste werd ontdekt in Utah, vanuit een helikopter bij het schapen tellen. Die zuil werd waarschijnlijk rond 2016 geplaatst. Eind november was het metalen ding verdwenen; waarschijnlijk is het door mensen meegenomen.

Na de ontdekking verscheen ook een zuil in Roemenië en op andere plekken in de Verenigde Staten. En ja, zelfs ook in Friesland: