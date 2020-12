Consumentenbond: 'Meld klachten Nintendo Switch'

De Consumentenbond vraagt gebruikers van de Nintendo Switch zich te melden als ze problemen ondervinden met de controllers van de spelcomputer. Samen met negen Europese collega-organisaties verzamelt de Consumentenbond klachten om te kijken of er verdere stappen mogelijk zijn tegen Nintendo.

Een van de meest gehoorde klachten is het driften van de controllers. De bediening van de spelcomputers heet de Joy-Con. Die bestaat uit twee controllers die mensen in hun hand houden bij het spelen van games. Kort na de lancering van de Switch in 2017 bleken die niet goed te werken. Poppetjes in de games bewogen zonder dat de speler de controller aanraakte. Dit probleem werd de Joy-Con Drift genoemd. De topman van Nintendo bood er een paar maanden geleden excuses voor aan.

Niet duurzaam

Maar de excuses hebben niet geleid tot een verandering van beleid bij Nintendo, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. "Nintendo blijft de consoles met dezelfde problemen verkopen en zet geen stappen om dit te verbeteren. Dan ben je wat ons betreft verkeerd bezig."

Met het oog op duurzaamheid stimuleert de Europese Unie beleid dat ervoor moet zorgen dat consumentenproducten langer meegaan. Als producten voortijdig op zijn, moeten fabrikanten snel met een passende oplossing komen. "We doen de oproep omdat we signalen krijgen dat de Switch niet zo lang meegaat als consumenten zouden mogen verwachten. Bovendien zijn de opties om de console te repareren beperkt, waardoor consumenten gedwongen zijn tot dure vervangingen."

Rechtszaak tegen Nintendo

Door de klachten van gebruikers uit negen Europese landen te bundelen, hoopt de Consumentenbond een verandering bij Nintendo te kunnen afdwingen. "Mochten we er in gesprekken niet uitkomen, dan stappen we gezamenlijk naar de rechter", laat de woordvoerder weten.

Vorig jaar werd het Japanse bedrijf in de VS om dezelfde reden aangeklaagd. "Het driften beïnvloedt het speelplezier", schrijft het advocatenkantoor daar. In deze zaak is vooralsnog nog geen uitspraak gedaan.