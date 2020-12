Bonden hebben nog veel vragen over software die zoekgedrag agenten controleert

De politiebonden hebben nog veel vragen over de software die volgend jaar landelijk wordt ingevoerd om het zoekgedrag van agenten op politiecomputers te monitoren.

De Nationale Politie hoopt zo zicht te krijgen op atypisch zoekgedrag; bijvoorbeeld van corrupte medewerkers die informatie over politieonderzoek aan criminelen willen verkopen of van agenten die willen weten of een BN'er een strafblad heeft.

De software heeft anderhalf jaar proefgedraaid bij de politie Amsterdam. Vrijdag konden politiemedewerkers op intranet lezen dat de software eind volgend jaar in alle politieregio's moet draaien. Het zoekgedrag van 65.000 politiemedewerkers wordt vanaf dat moment gecontroleerd.

Atypische signalen

"Dit roept ontzettend veel vragen en wantrouwen op", zegt voorzitter Jan Struijs van politiebond NPB. "Wat wordt er dan gecontroleerd? Wat zijn atypische signalen? Wat betekent dit voor rechercheurs die onderzoek doen naar zware criminaliteit? Wie kijkt er dan mee?"

Volgens Struijs leven deze vragen niet alleen bij de politie maar ook bij andere diensten zoals de FIOD, de Belastingdienst en de douane.

Juridische haalbaarheid

Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP zit met dezelfde vragen. Hij wil er snel duidelijkheid over om te voorkomen dat politiemedewerkers nu al nodeloos voorzichtig worden om te voorkomen dat ze onderwerp worden van een intern onderzoek.

Ook wil hij weten of het juridisch allemaal wel mag. "Is het toegestaan om als werkgever het gedrag van je werknemers zo te scannen?" Hij wil garanties dat iemand die voor zijn werk een bepaalde zoekopdracht intikt niet in de problemen kan komen.

Vertrouwen

Struijs vindt het ongelukkig dat het besluit over de invoering nu naar buiten komt. Drie weken geleden werd een rapport gepubliceerd waarin kritiek werd geuit op de manier waarop de politie zijn eigen medewerkers onderzoekt. "Dus mensen zitten al in de stand: werkgever vertrouw je me nog?".

De politiebonden willen hun vragen op korte termijn voorleggen aan de leiding van de met de Nationale Politie.