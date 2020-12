Wekdienst 7/12: Horeca demonstreert in Den Haag • Uitspraak overname Corendon

Pakweg 24 miljoen hectare aan landoppervlak ging in vlammen op, ongeveer zes keer de oppervlakte van Nederland. Premier Scott Morrison bestempelde de periode tussen juni 2019 en mei 2020 tot 'zwarte zomer'.

De hoge aantal getroffen koala's is vooral een probleem, zegt de Australische WWF-directeur Dermot O'Gorman, omdat er niet zo veel meer zijn: in 2016 waren er naar schatting nog zo'n 329.000 koala's in Australië, maar door jaarlijkse bosbranden in het land is dat aantal waarschijnlijk flink afgenomen.

Fijne dag!